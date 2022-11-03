МАГАТЭ не выявило ядерную деятельность на объектах Украины | 360°

Мир 03 ноября 2022, 18:46 МАГАТЭ не выявило ядерную деятельность на объектах Украины МАГАТЭ: на Украине не нашли незаявленные ядерные материалы РИА «Новости»

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Инспекторы Международного агентства по атомной энергии проверили три объекта на Украине и не выявили там какой-либо незаявленной ядерной деятельности. Об этом МАГАТЭ заявило у себя на сайте.

«Инспекторы МАГАТЭ провели проверку деятельности на месте на трех объектах на Украине по запросу украинского правительства. Не обнаружили незаявленной ядерной деятельности или материалов», — говорится в заявлении.

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Инспекторы пришли к такому выводу на основании оценки «доступных на сегодняшний день результатов и предоставленной Украиной информации». Агентство добавило, что сделало все, что собиралось. Проверили объекты в Днепропетровске, Желтых Водах и Киеве.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что инспекторы наверняка будут искать не там, где надо. Он напомнил, что в мире сейчас взяли за правило отворачиваться от информации, предоставленной Россией. Таким образом он заранее предсказал нулевой результат этой проверки.

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