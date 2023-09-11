Мир 11 сентября 2023, 15:49 МАГАТЭ не увидела серьезных угроз от боеприпасов с обедненным ураном Глава МАГАТЭ Гросси назвал незначительными угрозы от снарядов с ураном РИА «Новости»

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Использование снарядов с обедненным ураном не приведет к возникновению значительных радиологических последствий. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Он подчеркнул, что снаряды с обедненным ураном не несут серьезной угрозы от их использования.

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«С точки зрения ядерной безопасности нет значительных радиологических последствий», — заявил Гросси.

О поставке на Украину снарядов с обедненным ураном для танков Abrams на минувшей неделе объявил Пентагон. В военном ведомстве заявили, что боеприпасы войдут в новый пакет военной помощи.

Обедненный уран в снарядах используют в качестве сердечника из-за высокой плотности материала и его способности к самозатачиванию. Во время детонации происходит высвобождение пыли окиси урана, которая выбрасывается в окружающую среду. Опасность остатки представляют только при прямом контакте с человеком.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее раскритиковал решение США о предоставлении украинским войскам снарядов с обедненным ураном. Он назвал это очередным шагом к эскалации конфликта и пренебрежением к последствиям для экологической обстановки.