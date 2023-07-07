Мир 07 июля 2023, 15:15 МАГАТЭ не обнаружило следов мин на ЗАЭС Глава МАГАТЭ Гросси сообщил, что агентство не обнаружило на ЗАЭС следы мин РИА «Новости»

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Специалисты Международного агентства по атомной энергии проверили пруд-охладитель Запорожской атомной станции и не обнаружили признаков наличия взрывчатых веществ или мин. Об этом сообщил глава организации Рафаэль Гросси, его слова привела пресс-служба агентства.

«Эксперты МАГАТЭ тщательно проверили площадку Запорожской АЭС и не обнаружили там никаких признаков взрывчатых веществ и мин», — сказал глава МАГАТЭ.

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Гросси отметил, что специальной комиссии необходимо проверить еще часть турбинного зала станции, а также крыши двух реакторов.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский утверждал, что Россия якобы поместила предметы, похожие на взрывчатку, на крыше энергоблоков ЗАЭС. По его словам, российская сторона задумала имитировать ракетный удар по станции.

Советник руководителя «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщал о планах ВСУ ударить по атомному объекту ракетой «Точка-У», которую боевики вывезли с Южноукраинской АЭС.