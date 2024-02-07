Мир 07 февраля 2024, 17:24 МАГАТЭ не назвало виновных в обстреле Запорожской АЭС Гросси отказался назвать виновных в обстреле ЗАЭС из-за недостатка данных Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/globallookpress

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Специалисты МАГАТЭ пока не смогли собрать достаточную информацию, чтобы назвать виновников обстрела Запорожской АЭС. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, сообщило РИА «Новости».

Журналисты задали ему вопрос о том, смогла ли организация определить сторону, с которой велись обстрелы. Гросси рассказал, что полномочия по мониторингу ситуации на Запорожской АЭС МАГАТЭ получило от Совета Безопасности ООН только в мае 2023 года. По его словам, специалисты не могут прокомментировать то, что происходило на территории станции в 2022 году.

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«Что касается того периода, когда мандат на мониторинг все-таки был нам выдан, я хочу сказать, что необходимо дождаться и проанализировать всю доступную информацию», — уклончиво ответил Гросси.

Директор МАГАТЭ добавил, что специалисты не могут «делать никаких скоропостижных выводов».

Гросси посетил территорию Запорожской АЭС 7 февраля, проинформировал RT. Его сопровождали сотрудники миссии и представители Минобороны. Ранее официальный представитель Кремля подтвердил визит директора МАГАТЭ в Россию, но опроверг возможность встречи Гросси с президентом Владимиром Путиным.