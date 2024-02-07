07 февраля 2024, 17:24
МАГАТЭ не назвало виновных в обстреле Запорожской АЭС
Гросси отказался назвать виновных в обстреле ЗАЭС из-за недостатка данных
Специалисты МАГАТЭ пока не смогли собрать достаточную информацию, чтобы назвать виновников обстрела Запорожской АЭС. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, сообщило РИА «Новости».
Журналисты задали ему вопрос о том, смогла ли организация определить сторону, с которой велись обстрелы. Гросси рассказал, что полномочия по мониторингу ситуации на Запорожской АЭС МАГАТЭ получило от Совета Безопасности ООН только в мае 2023 года. По его словам, специалисты не могут прокомментировать то, что происходило на территории станции в 2022 году.
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«Что касается того периода, когда мандат на мониторинг все-таки был нам выдан, я хочу сказать, что необходимо дождаться и проанализировать всю доступную информацию», — уклончиво ответил Гросси.
Директор МАГАТЭ добавил, что специалисты не могут «делать никаких скоропостижных выводов».
Гросси посетил территорию Запорожской АЭС 7 февраля, проинформировал RT. Его сопровождали сотрудники миссии и представители Минобороны. Ранее официальный представитель Кремля подтвердил визит директора МАГАТЭ в Россию, но опроверг возможность встречи Гросси с президентом Владимиром Путиным.
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