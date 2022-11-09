МАГАТЭ не нашло признаков разработки «грязной бомбы» на Украине | 360°

Важное 09 ноября 2022, 13:49 МАГАТЭ не нашло признаков разработки «грязной бомбы» на Украине Глава МАГАТЭ Гросси: свидетельств разработки «грязной бомбы» на Украине нет РИА «Новости»

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Международное агентство по атомной энергии немедленно отправило инспекторов на Украину после заявлений о «грязной бомбе», но не нашло свидетельств работы над ней. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на полях 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-27) в египетском городе Шарм-эш-Шейх.

По его словам, на станции находится постоянная миссия МАГАТЭ.

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«Я поехал туда и оставил подарок. Они там, мужественно информируют, помогают украинским коллегам», — отметил Гросси.

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Он обратил внимание, что инспекторы предоставляют информацию, в которой сегодня все нуждаются.

Гендиректор напомнил, что до организации присутствия агентства СМИ ежедневно публиковали материалы об обстрелах и их опровержения. С момента начала работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС вбросы прекратились.

В начале ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сделал заявление о ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, написал RT.