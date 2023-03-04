Мир 04 марта 2023, 23:50 МАГАТЭ не нашло данных о проивзодстве Ираном ядерного оружия Глава МАГАТЭ Гросси: у агентства нет данных о производстве Ираном ядерного оружия Pxhere

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не имеет данных, которые подтверждали бы намерения Ирана произвести ядерное оружие, заявил на пресс-конференции в Вене генеральный директор организации Рафаэль Гросси. Его слова привел ТАСС.

Гросси отметил, что «не секрет», что у Ирана есть обогащенный до 20% и 60% материал, который теоретически можно использовать для производства ядерного устройства.

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«Но это не означает, что Иран делает это. Ни мы, ни кто-либо другой не обладает информацией о том, что они это делают», — сказал Гросси. Он также добавил, что такое количество материала есть у многих стран.

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По словам главы МАГАТЭ, он не хочет спекулировать на тему возможностей Ирана по созданию подобного оружия.

Reuters ранее сообщило, что Иран подтвердил готовность сотрудничать с МАГАТЭ по оставшимся проблемам ядерной программы страны. В частности, Иран, как указало агентство, готов разрешить международной организации проверять свои объекты и проводить регулярный мониторинг. Однако достигнутое соглашение назвали рамочным.