Мир 15 ноября 2022, 02:51 МАГАТЭ направит экспертов на четыре украинских АЭС МАГАТЭ направит экспертов на Ровенскую, Хмельницкую, Южно-Украинскую и Чернобыльскую АЭС РИА «Новости»

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Международное агентство по атомной энергии в ближайшее время отправит специалистов на Ровенскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую АЭС, а также в район Чернобыльской атомной электростанции. Сообщение об этом появилось на сайте МАГАТЭ.

«Международное агентство по атомной энергии в ближайшие недели направит миссии по ядерной безопасности на три действующие атомные электростанции на Украине, а также на Чернобыльскую АЭС», — приводятся в заявлении слова гендиректора агентства Рафаэля Гросси.

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Планируется, что каждая миссия продлится около недели, в случае необходимости агентство проведет ротацию кадров, сообщил Гросси. Район Чернобыльской АЭС специалисты МАГАТЭ посетят третий раз со времени начала спецоперации на Украине.

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«Мы поставляем оборудование для обеспечения ядерной безопасности, проводим беспристрастную оценку ситуации, предоставляем техническую экспертизу и консультации», — заявил Гросси.

Миссия МАГАТЭ посетила ядерный научно-исследовательский центр при Харьковском физико-техническом институте. Признаков радиационных выбросов или утечки ядерного материала специалисты не зафиксировали.