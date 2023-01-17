Мир 17 января 2023, 00:38 МАГАТЭ начало работу на Южно-украинской АЭС Глава МАГАТЭ Гросси: миссия агентства начала работать на Южно-украинской АЭС РИА «Новости»

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Международное агентство по атомной энергии создало миссию на Южно-Украинской атомной электростанции. Об этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил в Twitter.

«Флаг МАГАТЭ теперь развевается над Южно-Украинской АЭС. Мы здесь для того, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность во время продолжающегося конфликта», — написал он.

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По словам Гросси, агентство увеличит свое присутствие на Украине. При этом он отметил, что гордится тем, что возглавил эту миссию, в ходе которой МАГАТЭ организует присутствие на всех АЭС страны.По словам главы МАГАТЭ, договоренность сторон по вопросу с ЗАЭС вполне возможна.

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Ранее Рафаэль Гросси сообщил о планах посетить Украину и Россию в ближайшее время. Он намерен встретиться с президентами стран — Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на прошлой неделе, что у главы государства в графике пока нет переговоров с руководителем МАГАТЭ.

МАГАТЭ взяло под свой контроль ситуацию вокруг подконтрольной России Запорожской АЭС после того, как ее стали обстреливать ВСУ.