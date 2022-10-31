МАГАТЭ начало проверки на двух украинских объектах | 360°

Мир 31 октября 2022, 23:03 МАГАТЭ начало проверки на двух украинских объектах Гендиректор МАГАТЭ Гросси сообщил о начале проверки двух объектов на Украине РИА "Новости"

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Международное агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) инициировало инспекцию на двух объектах на Украине по запросу Киева, сообщили в организации. Работы завершатся в ближайшее время, передало агентство слова гендиректора Рафаэля Гросси.

«Как сообщил генеральный директор Гросси, инспекторы МАГАТЭ начали и вскоре завершат работы по проверке на двух объектах на Украине по просьбе украинского правительства. Позже на этой неделе он [Гросси] представит свои первоначальные выводы по результатам этой деятельности», — говорится в сообщении агентства в Twitter.

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Предварительные выводы Гросси пообещал представить до конца этой недели.

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Ранее гендиректор МАГАТЭ заявил, что миссия агентства намерена в ближайшие дни приехать на Украину для проверки данных о «грязной бомбе». Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что проверка агентства окажется безрезультатной, как и инспекции других международных организаций. Он считает, что МАГАТЭ «вряд ли что-то найдет».