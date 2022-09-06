Слова главы МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС оценили как техническое заявление | 360°

Мир 06 сентября 2022, 20:01 (обновлено: 06 сентября 2022, 21:11) Поделиться Telegram

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Viber Слова главы МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС оценили как техническое заявление Постпред РФ Ульянов заявил, что МАГАТЭ не дало конкретики по ситуации на ЗАЭС РИА «Новости»

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Оценки генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по итогам миссии агентства на Запорожскую АЭС носят технический характер. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Таким образом он прокомментировал доклад агентства МАГАТЭ по вопросам ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий агентства на Украине. По словам Ульянова, куда большее беспокойство вызывают обстрелы станции.

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Сам доклад обнародовали во вторник, 6 сентября. В основном в нем рассказали о недавней миссии экспертов агентства на ЗАЭС.

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«Из доклада следует, что больше всего генерального директора МАГАТЭ беспокоят продолжающиеся обстрелы станции, которые создают угрозу ядерного инцидента. В остальных вопросах его оценки носят преимущественно технический характер», — сказал Ульянов.

Ранее стало известно, что Гросси также планирует проинформировать Совет безопасности ООН о состоявшейся миссии. Об этом сообщил RT.

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