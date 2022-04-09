Мадуро заявил о желании Запада расчленить Россию

Западные страны в настоящее время хотят войны с Россией, чтобы расчленить ее на куски. При этом медийная диктатура оправдывает эскалацию с их стороны.

Такое мнение высказал президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем аккаунте в Twitter.

«Запад координирует экономические, дипломатические и политические усилия в большой войне против России. Мы заявляем об этом из Венесуэлы — они хотят войны, чтобы расчленить Россию на куски, уничтожить и покончить с надеждами многополярного мира», — заявил Мадуро.

Он подчеркнул, что объединенные усилия западных СМИ представляют собой информационную диктатуру, которая оправдывает эскалацию конфликта на Украине со стороны США и их партнеров.

Ранее Мадуро заявил, что в обострении ситуации на Украине виноваты страны НАТО. Они десятилетиями угрожали России, не выполняли соглашения, и строили планы по расширению военного блока.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес обвинил США и НАТО в последовательной осаде России. По его словам, как минимум безответственно полагать, что страна останется беззащитной.