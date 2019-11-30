Мадуро заявил о готовящейся провокации США и мобилизовал армию

Венесуэльские дипломаты покинули Боливию из-за угроз Подробнее

«У меня есть информация о том, что власти Колумбии совместно с Южным командованием армии США задумали очередную провокацию на границе Венесуэлы и Колумбии», — заявил Мадуро в ходе встречи с работниками транспортной отрасли. Он также добавил, что всему персоналу боливарианских вооруженных сил «необходимо принять боевую готовность».

По словам венесуэльского лидера, целью серии провокаций является провоцирование военного конфликта на границе, а также отвлечение внимания от проходящих в стране протестов.

Ситуация в Венесуэле обострилась в январе этого года, когда после массовых протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Признали в нем легитимного главу государства США, большинство стран Евросоюза и Латинской Америки. Россия и ряд других государств объявили о поддержке избранного президента Николаса Мадуро.