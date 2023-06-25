Мир 25 июня 2023, 09:17 Мадуро заявил, что Россия и Путин одержали победу над мятежом Президент Венесуэлы Мадуро: Путин одержал победу над попыткой развязать гражданскую войну РИА «Новости»

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Россия и президент страны Владимир Путин одержали победу над мятежом. Такое заявление сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisiоn.

«Из Венесуэлы мы выражаем полную поддержку президенту Владимиру Путину — брату Венесуэлы», — подчеркнул глава государства.

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По его словам, российский лидер противостоял попытке предательства и развязывания гражданской войны.

В субботу Венесуэла отметила 202-ую годовщину битвы при Карабобо, где разгром испанской армии положил начало полному освобождению этой латиноамериканской страны от испанского господства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что ситуация с ЧВК «Вагнер» урегулировалась без потерь. Представитель Кремля анонсировал скорую отмену режима контртеррористической операции. Также Песков обратил внимание, что уголовное дело в отношении основателя «Вагнера», предпринимателя Евгения Пригожина прекратят.