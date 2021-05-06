Мадуро решил снять со Стивеном Сигалом фильм о борьбе с демонами

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о съемках совместного фильма с голливудским актером Стивеном Сигалом. По сюжету они будут бороться с демонами.

Заявление лидера латиноамериканской страны транслировалось в прямом эфире в Twitter.

«У нас была очень дружественная и сердечная встреча. Мы говорили о его будущих кинематографических проектах. Мы решили, что снимем вместе фильм, я и Стивен Сигал, который называется «Nico Maduro de tumbar», игра слов по его имени, означающая «Нико Ма трудно сбить с ног. Это новый фильм Стивена Сигала. Мы собираемся бороться с демонами, плохими парнями. Я — «Нико»» — рассказал он.

По сюжету, как рассказал Мадуро, они с Сигалом планируют бороться с демонами. Он показал несколько рубящих движений руками, которыми будет уничтожать врагов.

«Мы будем бороться с демонами, вот так: Ра! Ра! Ра!» — показал Мадуро.

Президент Венесуэлы напомнил, что Сигал подарил ему самурайский меч.

«Кто теперь свяжется со мной? Если раньше у меня не было катаны, и я срубал головы демонам вот так — вжих, вжих, вжих, то теперь невозможно, чтобы они победили меня», — отметил он.

Жители Венесуэлы высмеяли заявление своего президента. Они отметили, что оппозиционеры в отчаянии, так как его теперь «трудно сбить с ног».

«У тебя харизма как у картошки, тебя по-быстрому свалят. Мне жаль тех, кто заплатит за это», — отметил один из пользователей Twitter.

Встреча голливудского актера Стивена Сигала и президента Венесуэлы Николаса Мадуро произошла в Каракасе. Во время нее они обменялись подарками: Мадуро вручил актеру гитару, а Сигал президенту — катану.