Мадуро рассказал о теракте на газопроводе в Венесуэле

Венесуэльский лидер Николас Мадуро осудил террористическую атаку на газопровод государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela. По его словам, из-за атаки на объектах в штате Ансоатеги на востоке страны начался пожар.

Сейчас, как отметил Мадуро, пожар контролируют рабочие компании. Утечку газа удалось остановить. При инциденте никто не пострадал.

«Сегодня мы пережили террористическую атаку на восточный газопровод, которая вызвала огромный пожар, в настоящее время он контролируется рабочими Petróleos de Venezuela», — сказал Мадуро в ходе выступления. Его слова приводит РИА «Новости».

Организаторов нападения Мадуро при этом назвал трусами и террористами. Они, по его словам, пытались нарушить поставки газа.

Мадуро в конце прошлого года заявил, что в Колумбии снова готовятся напасть на Венесуэлу. По его словам, это мероприятие лично финансирует президент Колумбии Иван Дуке. Также Мадуро заявил, что в день парламентских выборов 6 декабря на него готовили покушение..