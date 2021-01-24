Мадуро рассказал о теракте на газопроводе в Венесуэле
Сейчас, как отметил Мадуро, пожар контролируют рабочие компании. Утечку газа удалось остановить. При инциденте никто не пострадал.
«Сегодня мы пережили террористическую атаку на восточный газопровод, которая вызвала огромный пожар, в настоящее время он контролируется рабочими Petróleos de Venezuela», — сказал Мадуро в ходе выступления. Его слова приводит РИА «Новости».
Организаторов нападения Мадуро при этом назвал трусами и террористами. Они, по его словам, пытались нарушить поставки газа.
Мадуро в конце прошлого года заявил, что в Колумбии снова готовятся напасть на Венесуэлу. По его словам, это мероприятие лично финансирует президент Колумбии Иван Дуке. Также Мадуро заявил, что в день парламентских выборов 6 декабря на него готовили покушение..