Мадуро рассказал о российских самолетах и военных в Венесуэле

Два самолета с военно-техническим персоналом из России находятся в Венесуэле. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро.

В ходе выступления он рассказал о переговорах с президентом Владимиром Путиным, которые несколько дней назад он провел в Москве. По словам Мадуро, российский лидер подтвердил свою политическую и военную поддержку для Венесуэлы.

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«Поддержка пришла несколько дней назад… приземлились два самолета с персоналом комиссии по военно-технической поддержке. Они находятся в Венесуэле. Уехали те, кто прилетал в начале года, и прибыла новая команда», — цитирует РИА «Новости» Мадуро.

Ранее Путин говорил, что военно-техническое сотрудничество между Россией и Венесуэлой идет по графику. По его словам, у России есть обязательства по обслуживанию техники, которая была приобретена Венесуэлой.

О прибытии двух самолетов сообщалось в марте. Тогда СМИ узнали, что в Венесуэлу направлены Ан-124 и Ил-62 с российскими военнослужащими и 35 тоннами груза.