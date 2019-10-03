Мадуро рассказал о планах посетить Северную Корею

Николас Мадуро в ближайшем будущем может встретиться с Ким Чен Ыном. Президент Венесуэлы хочет приехать в КНДР. Дверь для иностранных гостей уже открыта.

О своем намерении Мадуро рассказал главе Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо в эфире гостелевидения, сообщило РИА «Новости».

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«Будь уверен, я очень скоро поеду в Северную Корею, ты уже открыл дверь», — подчеркнул венесуэльский лидер, обратившись к Кабельо.

Во время визита чиновника в КНДР Каракас и Пхеньян заключили несколько соглашений, «укрепили взаимное доверие» и добились «максимального сотрудничества». Договоренности были достигнуты в сферах сельского хозяйства, технологий, промышленности и обороны.

Недавно Мадуро посетил РФ и встретился с президентом Владимиром Путиным, назвав переговоры «самыми насыщенными» за последние 13 лет встреч на высшем уровне. По мнению главы Венесуэлы, Россия является одной из великих держав XXI века.