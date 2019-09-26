Мадуро прокомментировал итоги своего визита в Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадура дал высокую оценку итогам своего рабочего визита в Москву. В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным был утвержден стратегический план сотрудничества.

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Об этом Николас Мадуро сообщил в своем Twitter в видеообращении с Красной площади.

«Мы утвердили с президентом Путиным стратегический план сотрудничества. Я уезжаю из Москвы счастливым, потому что мы утвердили путь. Путь, начало которому положил команданте Чавес. Путь, который приносит великие результаты. Спасибо, Россия, спасибо, президент Путин!», — заявил Мадуро, но подробностей заключенных договоренностей не привел.

Пресс-служба Кремля сообщила, что главы государства обсуждали ключевые международные темы и двусторонние отношения на фоне сложной обстановки, сложившейся вокруг Венесуэлы.

Владимир Путин отметил, что за последние месяцы рост товарооборота за счет встречных поставок между странами вырос на 10%.

«Мы считаем, что это очень важно с учётом непростой ситуации, в которой оказалась Венесуэла в связи с внешним давлением. Поэтому мы можем рассматривать эту часть нашего взаимодействия даже как своего рода гуманитарное сотрудничество, поскольку эта продукция прямо связана с благосостоянием людей, с реализацией их прямых потребностей в продовольствии» — заявил президент.

Путин добавил, что в ближайшее время в Венесуэлу также будут доставлены 1,5 миллиона доз вакцины от гриппа.

«На постоянной основе могли бы поставлять где‑то до пяти миллионов», — сообщил президент.