Мадуро прилетел на «российскую родину»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Россию. Он приземлился в Москве днем 24 сентября. Сообщение об удачной посадке размещено в Twitter венесуэльского лидера.

«Мы прибыли на российскую родину, чтобы укрепить наши исторические и очень позитивные отношения, выразить взаимное уважение между нашими народами. Братские отношения, выстроенные за эти годы, являются фундаментом для строительства процветающего будущего Венесуэлы», — написал Мадуро в своем Twitter.

Между тем стала известна программа визита Мадуро в Москву. Ее детали раскрыл пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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«Мадуро будет завтра с рабочим визитом у Путина. Будет встреча один на один, потом последуют российско-венесуэльские переговоры в формате рабочего завтрака», — рассказал Песков.

По словам Пескова, в графике президента Венесуэлы не значится участие во встречах Валдайского клуба, которые пройдут 3 октября в Сочи. В рамках Валдая встретятся главы Азербайджана, Иордании, Казахстана, Филиппин. Перед тем президент России Владимир Путин встретится наедине с каждым из коллег.