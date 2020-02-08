Мадуро пригласили на празднование 75-летия Победы в Москве

«Мы с нетерпением ждем президента Мадуро на торжества в Москве 9 мая», — приводит агентство слова главы российского МИД. Мадуро пока свой приезд не подтвердил.

Накануне Лавров прибыл с рабочим в столицу Венесуэлы. В Каракасе он провел встречу с Мадуро. Глава российского МИД рассказал, что в ходе переговоров стороны договорились о наращивании экономического партнерства Россией и Венесуэлой в условиях американских санкций. Лавров также отметил, что Москва поддерживает усилия Мадуро по налаживанию внутриполитического диалога.

Свое намерение приехать на празднование годовщины Победы в Москву уже подтвердили главы 17 стран. В их числе французский лидер Эммануэль Макрон и глава Белого дома Дональд Трамп.

В свою очередь депутаты эстонской партии Isamaa («Отечество») выступили против поездки президента страны Керсти Кальюлайд в Россию на День Победы. Объяснили они свое решение тем, что Москва якобы переписывает подлинную историю Второй мировой войны.