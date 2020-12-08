Мадуро поделился планами посетить Россию в 2021 году
Об этом венесуэльский политик заявил во время встречи с делегацией наблюдаnелей из России на парламентских выборах. Беседа транслировалась в Twitter.
«Надеюсь, что в апреле, мае или июне я смогу посетить Москву, чтобы поприветствовать нашего друга Владимира Путина», — сказал Мадуро.
Он выразил надежду на то, что что члены новой Национальной ассамблеи также посетят российскую столицу.
Парламентские выборы в Венесуэле прошли 6 декабря В них приняли участие 107 политических партий и объединений — всего свыше 14 тысяч кандидатов. Более 20 политических сил, в том числе движение оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, отказались от участия. Некоторые западные государства, в частности США и страны ЕС, не признали результаты голосования.
Мадуро отметил, что 250 из 277 депутатских кресел получили его сторонники. Речь идет о Единой социалистической партии Венесуэлы.