Мадуро назвал организаторов покушений на себя

Лидер Венесуэлы сравнил Трампа с Гитлером Подробнее

Мадуро отметил, что его противники пытаются совершить политическое убийство и выбрали для этого исключительно криминальные методы. В свою очередь Венесуэла хотела бы жить в мире.

«Но стратеги, эти экстремисты и „ястребы“ в Вашингтоне давно выбрали Колумбию как плацдарм для военного конфликта против Венесуэлы. Это мы им не позволим», — сказал президент.

По словам венесуэльского лидера, на территории Колумбии есть семь военных баз США, которые угрожают безопасности не только Венесуэлы, но и всей Латинской Америки.

Ранее Мадуро заявлял, что бывший президент Колумбии Альваро Урибе собирался убить его с помощью наемников. В начале августа 2018 года одно покушение действительно состоялось. Оно произошло во время парада в Каракасе. Мадуро стоял на трибуне, когда к ней пытались подлететь дроны со взрывчаткой. Тогда президент не пострадал, но семь гвардейцев получили травмы.