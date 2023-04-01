Мир 01 апреля 2023, 02:46 Мадрид и Брюссель не знают, как прекратить закупку газа в России — СМИ El Confidencial: Испания увеличила закупки российского газа на 84% с начала СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Европейские страны продолжают закупать у России сжиженный природный газ, несмотря на эмбарго и попытки ЕС избавиться от энергетической зависимости от Москвы. Причем, бесспорным лидером по закупкам является Испания, которая с начала спецоперации увеличила их на 84%, сообщила El Confidencial.

Только за январь и февраль объем приобретенного у России газа вырос в Испании на 172% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это вызывает беспокойство как в Мадриде, так и в Брюсселе. Так, Министерство экологического перехода и демографического вызова Испании обратилось к компаниям, импортирующим в страну СПГ с просьбой ограничить закупки, приносящие прибыль Москве.

Реклама

В послании содержался призыв отказаться от российского топлива. Письмо импортерам было направлено после того, как еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон попросила европейские компании не подписывать и не продлевать долгосрочные контракты на покупку газа из России.

Реальность же, отмечает газета, заключается в том, что ни в Испании, ни в другой части ЕС нет никакого механизма, чтобы остановить поток российского газа. Импортеры — частные компании, их торговые операции полностью легальны, так как санкций на СПГ из России нет.

Ранее сообщалось, что Россия по итогам 2022 года поставила в Индию в десятки раз больше нефти, чем в 2021 году. Поставки на этом направлении выросли в 22 раза.