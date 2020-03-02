Мадонна расплакалась после падения со стула во время концерта

Последние месяцы Мадонна страдает от болей в бедре и колене. Несмотря на травмы, популярная певица устроила зажигательный концерт в Париже. Во время выступления она соскользнула со стула и сильно ударилась, сдержать слезы у нее не получилось. Спустя несколько дней она объяснила ситуацию своим подписчикам.

В конце февраля Мадонна выступала в Париже в рамках своего гастрольного тура. Исполнительница уже несколько месяцев борется с последствиями травмы колена и бедра, пишет The Sun. Она ходит с тростью и пробует даже альтернативные методы лечения, но пока результатов нет.

Певица отменила несколько концертов, но во Франции все же решила выступить. Во время шоу она соскользнула со стула и ударилась копчиком. После этого Мадонна расплакалась, но продолжила свое выступление.

«Если бы только колени не подворачивались, связки не рвались, ничто не ранило и слезы никогда не падали из наших глаз… Но, увы, они это делают, и слава Богу за это важное напоминание о том, что мы люди», — написала через пару дней певица в Instagram.

Она сравнила себя со сломанной куклой, которую починили при помощи скотча и клея. Мадонна попросила несколько дней отдыха, чтобы закончить свой тур «с улыбкой на лице и в целости и сохранности». Затем она поблагодарила поклонников из Парижа за понимание.

В конце января Мадонна отменила выступление в Лиссабоне. Это шоу стало уже восьмым из числа упраздненных в рамках мирового турне.