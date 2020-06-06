Мадонна пришла на митинг в защиту чернокожих на костылях

Американская певица Мадонна приняла участие в акции Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») в Лондоне. На марш она пришла на костылях, певицу сопровождали телохранители.

Марш в защиту прав чернокожих был организован в память об американце Джордже Флойде, погибшем во время задержания.

Мадонна прошла часть пути вместе с демонстрантами. На певице, судя по снимкам в соцсетях, не было маски. В апреле она сдала тест на коронавирус, показавший наличие антител к вирусу. По мнению исполнительницы, она вместе с другими музыкантами переболела в январе, приняв недомогание за обычный грипп. Тогда Мадонна отменила часть выступлений в рамках гастрольного тура Madame X.

На прошлой неделе певица выложила в Instagram ролик, в котором ее темнокожий сын Дэвид танцует, чтобы почтить память Джорджа Флойда и обратить внимание на «все виды расизма и дискриминации, которые происходят ежедневно в Америке».

Мадонне 61 год. На днях ее заметили выходящей из больницы в Лондоне, опираясь на костыль. Певица восстанавливается после травмы колена, полученной во время тура Madame X.