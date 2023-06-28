Мир 28 июня 2023, 23:06 Мадонна попала в реанимацию из-за инфекции — СМИ Sky News: певицу Мадонну доставили в реанимацию из-за бактериальной инфекции РИА «Новости»

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Певица Мадонна оказалась на больничной койке из-за серьезной бактериальной инфекции, сообщил телеканал Sky News. По данным журналистов, артистку пришлось поместить в отделение реанимации.

Певица почувствовала себя нехорошо еще 24 июня. Ее отправили в отделение реанимации, заявил ее менеджер Гай Осири.

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«У Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, которая привела к многодневному пребыванию в отделении интенсивной терапии. Ее здоровье улучшается, однако она все еще находится под медицинским наблюдением», — подчеркнул он.

По его словам, врачи дают положительные прогнозы — вскоре артистка должна полностью поправиться. В это время придется отложить все запланированные выступления на сцене. На 15 июля было назначено начало ее мирового турне Celebration, посвященное 40-летию музыкальной карьеры Мадонны.

Ранее на певицу в суд пожаловалась ее поклонница из России Оксана Набокова. Некоторое время назад она переехала в США и заплатила около трех миллионов рублей за совместное путешествие с Мадонной. Однако встреча не состоялась, и поклонница потребовала вернуть деньги.