Лживые заявления саммита НАТО перечислили в Испании

Журналист испанской газеты Rebelion Рафаэль Сильва изучил сделанные на саммите НАТО заявления. Он заявил, что нашел 10 лживых утверждений, прозвучавших в Мадриде.

По словам Сильвы, его список является неполным, так как лживых заявлений на саммите было больше. Первым враньем он назвал слова об оборонительном характере Североатлантического альянса.

«Еще бы сказали, что НАТО — пацифистская организация, чтобы уж точно было лживо и бессмысленно», — отметил он.

Журналист добавил, что еще одной ложью стали обвинения России в экспансионизме и империалистических устремлениях. Он напомнил, что альянс не хочет идти на переговоры и прекращать поставки вооружения на Украину.

«Говорить, что у Путина экспансионистские устремления, — абсолютная ложь. С 1949 года расширялась только НАТО. Организация все больше окружала Россию», — пояснил Сильва.

Автору статьи не понравились и заявления о том, что Россия является главной угрозой. Он подчеркнул, что такой подход нужен США для сохранения уходящей мировой гегемонии. Не поверил журналист и прозвучавшим на саммите словам о готовности НАТО защищать «каждый сантиметр своей территории». Такое заявление он счет высокомерным и агрессивным.