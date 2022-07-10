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    10 июля 2022, 00:06

    Лживые заявления саммита НАТО перечислили в Испании

    Журналист испанской Rebelion Сильва раскрыл лживые заявления саммита НАТО

    Дарья Бунякова

    Журналист испанской газеты Rebelion Рафаэль Сильва изучил сделанные на саммите НАТО заявления. Он заявил, что нашел 10 лживых утверждений, прозвучавших в Мадриде.

    Лживые заявления саммита НАТО перечислили в Испании

    По словам Сильвы, его список является неполным, так как лживых заявлений на саммите было больше. Первым враньем он назвал слова об оборонительном характере Североатлантического альянса.

    «Еще бы сказали, что НАТО — пацифистская организация, чтобы уж точно было лживо и бессмысленно», — отметил он.

    Журналист добавил, что еще одной ложью стали обвинения России в экспансионизме и империалистических устремлениях. Он напомнил, что альянс не хочет идти на переговоры и прекращать поставки вооружения на Украину.

    «Говорить, что у Путина экспансионистские устремления, — абсолютная ложь. С 1949 года расширялась только НАТО. Организация все больше окружала Россию», — пояснил Сильва.

    Автору статьи не понравились и заявления о том, что Россия является главной угрозой. Он подчеркнул, что такой подход нужен США для сохранения уходящей мировой гегемонии. Не поверил журналист и прозвучавшим на саммите словам о готовности НАТО защищать «каждый сантиметр своей территории». Такое заявление он счет высокомерным и агрессивным.