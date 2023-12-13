Мир 13 декабря 2023, 13:56 Львовского священника вызвали в военкомат из-за «неправильных слов» на похоронах военного «Страна.ua»: львовскому священнику выдали повестку за слова «раб божий» Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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В Стрыйском районе Львовской области двое мужчин в военной фирме явились к священнику Украинской греко-католической церкви и выписали ему повестку в военкомат. Один из них схватил его за горло и заявил, что это месть за непонравившийся ему текст богослужения, сообщило издание «Страна.ua».

Мужчины вошли в здание и встретили священнослужителя в полном облачении. Пока один из них выписывал повестку на 15 декабря, другой ругался и снимал все на телефон. Ему не понравилось, что при отпевании на похоронах его сына священник произнес «раб божий» вместо звания усопшего.

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Священник молча показал документы и расписался в получении повестки. Перед уходом мужчина, который кричал на священника, вернулся и схватил его за горло, а потом ушел. Он пообещал в случае неявки силой привести его в военкомат.

Власти отреагировали на скандал. Председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий поручил провести проверку. Он сообщил, что на священника напал отец двух солдат, которые погибли с разницей в 10 дней. Чиновник призвал не искать врагов среди земляков и не превращать проведение мобилизации в сведение личных счетов. Львовский областной территориальный центр комплектования заявил, что из двух гостей священника у них работал только один — тот, что выписал повестку. Второй, по словам военных, вмешался из-за личной неприязни.

Секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил, что мобилизация на Украине провалилась. Он назвал нехватку военнослужащих более серьезной проблемой, чем дефицит боеприпасов.