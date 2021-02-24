Львовский журналист предложил наказывать детей за неуважение к украинскому языку

На Украине должны усилить наказание за неуважение родного языка среди жителей страны, особенно среди школьников. Об этом заявил львовский журналист Остап Дроздов, известный своими скандальными высказываниями.

«Какая-то малолетка может обматерить язык, унизить и ничего не будет», — сказал он в эфире «4 канала».

По его мнению, пока не могут «публично презирать украинский язык» должностные лица и работники госучреждений, остальных граждан ограничения не касаются. Журналист считает, что это нужно срочно исправлять и внести в соответствующий закон изменения, чтобы наказывать за публичное неуважение украинского языка.

Летом 2019 года на Украине начал действовать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

Остап Дроздов — скандальный журналист. В частности, летом прошлого года он заявил, что украинцы — «придурки», которые не желают «делать Украину своей страной». Всю свою жизнь Дроздов был несчастлив, поэтому у него «есть все основания ненавидеть собственную страну».