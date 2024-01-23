Мир 23 января 2024, 18:31 Львов станет столицей Украины после поражения ВСУ AT: столицу Украины перенесут во Львов после поражения ВСУ Unsplash

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После поражения ВСУ столицу Украины перенесут из Киева во Львов. Такое предположение сделали журналисты издания Asia Times.

«Украина проиграет конфликт, и ее правительству, вероятно, придется эвакуироваться из Киева», — написали авторы материала.

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По данным СМИ, власти США начали понимать, что победить Россию не получается, поэтому готовят стратегию, по которой столица Украины после краха ВСУ «переедет». По версии издания, главой новой администрации назначат руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский уже сейчас находится в сложной ситуации из-за сокращения поддержки со стороны Запада, писала «Газета.ru».

Британские журналисты также подчеркнули, что Зеленский растерялся из-за неудачного летнего контрнаступления ВСУ. Профессор Энтони Глиз считает, что Украине не стоит ждать существенной помощи от западных партнеров. По его словам, мир на Украине настанет на условиях президента России Владимира Путина.