Мир 21 июля 2023, 18:21 Львица, которую искали полицейские в Германии, оказалась кабаном Полицейские в ФРГ более двух суток по ошибке искали львицу РИА «Новости»

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Полицейские Берлина более двух суток искали дикого зверя, которого сняли на видео очевидцы. В итоге поиски прекратили, сообщил в эфире телеканала n-tv бургомистр граничащего с городом населенного пункта Кляйнмахнов Михаэль Груберт.

По словам политика, на снятое очевидцами видео «с высокой степенью вероятности» попался кабан. К такому выводу пришли независимые эксперты.

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«Нет никаких серьезных свидетельств, которые подтверждали бы версию о львице», — заявил Груберт.

Видео с диким зверем сняли очевидцы в ночь на четверг, 20 июля. Полиция начала поиски, а Федеральное ведомство по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий Германии предупредило жителей Берлина об опасности.

Ранее в Камчатском крае медведь напал на мужчину, который решил его покормить. Нападение попало на видео.