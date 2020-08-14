Лужа пота. Китайский врач показал на видео, как тяжело бороться с COVID-19

Китайские СМИ опубликовали ролик, на котором врач, отработавшая смены в госпитале с коронавирусными больными, снимает защитный костюм. После того, как она снимает бахилы и отворачивает брюки, на пол стекает целая лужа пота.

Ролик был снят 8 августа в Урумчи, столице Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, во время перерыва медработников. Миллионы пользователей по всему миру были тронуты этим видео. Они поблагодарили врачей за работу за невыносимо сложный труд в условиях жаркого лета, назвав их «героями и ангелами».

В середине июля в Урумчи, по данным Daily Mail, была зафиксирована новая вспышка коронавируса. В городе с населением около 3,5 миллионов человек заразились более 500. Власти немедленно начали тестирование и ввели строгие карантинные меры. Жители города в соцсетях рассказывают, что им запретили выходить из дома, покидать Урумчи и провинцию.

Средняя температура воздуха 8 августа в этом городе была около +29 градусов.