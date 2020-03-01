Лувр закрыли

Лувр временно закрыли для туристов из-за эпидемии коронавируса. Когда музей вновь начнет принимать посетителей — пока не понятно.

1 марта утром Лувр не открылся в обычное время. Туристов не пустили внутрь и через несколько часов. Представитель сообщил, что музей временно закрыли из-за коронавируса. Пресс-служба в своем Twitter пояснила, что в Лувре проводят совещание по коронавирусу.

«Информационное совещание по теме здоровья населения, связанное с мерами профилактики COVID19… повлияло на то, что открытие музея в воскресенье, 1 марта было отложено. Музей пока не может быть открыт», — сказано там.

Представители извинились перед посетителями за неудобства и сказали, что будут сообщать о дальнейшем развитии ситуации. Когда Лувр вновь станет принимать туристов, они не уточнили.

Лувр считается самым посещаемым музеем мира — ежегодно туда приезжают несколько миллионов человек со всего мира. Во Франции коронавирусом заразились уже около 100 человек.