Луценко вновь обвинил экс-посла США. Она помешала вернуть деньги, украденные Януковичем

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил экс-посла США на Украине Мари Йованович в том, что она заблокировала его встречу с руководством ФБР. Расследование хищения окружением экс-президента Виктора Януковича семи миллиардов долларов стало невозможным. Деньги на Украину не вернулись.

Об этом Юрий Лученко заявил в эфире программы Савика Шустера «Свобода слова».

«Она заблокировала возможность расследования и возвращения в нашу измученную коррупцией и войной страну семи миллиардов долларов», — заявил Луценко.

Йованович заявила Конгрессу США, что он должен был подать эту информацию легальному представителю ФБР при посольстве на Украине, однако никогда этого не делал. Экс-прокурор считает, что она солгала под присягой.

Луценко подчеркнул, что экс-послу было невыгодно возвращать деньги, поскольку средства были выведены на счет хедж-фонда фонд Franklin Templeton. Эта организация была ключевым инвестором предвыборной кампании демократов. Луценко напомнил, что один из инвесторов этого фонда стал организатором импичмента президента США Дональда Трампа.

Луценко не первый раз обвиняет Йованович в незаконных деяниях. В интервью изданию The Hill экс-прокурор рассказал, что американка передавал ему список «неприкасаемых» людей. Луценко в ответ якобы заявил, что это недопустимо.