Луценко отказался вести расследование против Байденов

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал журналистам, что неоднократно отказывался начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына. Он заявил, что на него оказывал давление адвокат Дональда Трампа.

Луценко в интервью The Los Angeles Times, заявил, что Байден и его сын не нарушали украинский закон. По его словам, он говорил адвокату Трампа Руди Джулиани, что готов сотрудничать, если расследование начнут в Штатах.

«Я говорил ему, что не могу начать расследование только из интереса американского чиновника», — сказал Луценко.

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Он сообщил, что дважды встречался с Джулиани и еще много раз общался с ним по телефону. В ходе этих разговоров Джулиани якобы настаивал на расследовании в отношении Байдена. Луценко также рассказал, что в прошлом году разговоры об этом прекратились, но после победы Владимира Зеленского на выборах президента Джулиани снова вернулся к этой теме.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий ранее сообщил, что дело против Байдена и его сына закрыли еще в 2017 году из-за того, что по нему не предпринималось никаких действий.

Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group, которая является одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В 2016 году Байден-старший, будучи вице-президентом, требовал от Украины жесткой антикоррупционной политики и призывал к отставке генпрокурора Виктора Шокина. Последний в этот момент расследовал деятельность Burisma. Эту зависимость и расследовали на Украине.