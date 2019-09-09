Лунный индийский модуль «Викрам» совершил жесткую посадку

Индия потеряла связь с посадочным модулем «Викрам», который должен был спуститься на Луну. Предполагается, что аппарат совершил жесткую посадку на естественный спутник Земли.

О ситуации с посадочным модулем рассказал представитель Индийской организации космических исследований Милсвами Аннадураи, которого процитировал телеканал NDTV. По его словам, аппарат обнаружен на лунной поверхности. Теперь специалистам нужно «установить с ним контакт».

«Место, где прилунился модуль, не благоприятно, по имеющимся данным, для мягкого приземления. Ожидается, что возможны препятствия для установления с ним связи», — заметил Аннадураи.

В настоящее время «Викраму» шлет сигналы орбитальный модуль. Пока не известно, способен ли аппарат их принимать из-за полученных повреждений.

«Между орбитальным и посадочным аппаратами всегда существует двусторонняя связь, но в нашем случае сигнал идет только в одну сторону», — заметил специалист.

По его словам, даже если связь с посадочным модулем и установят, то совсем ненадолго — на 5-10 минут.

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«Ситуация сложная, но наши ученые способны с ней справиться», — подчеркнул Милсвами Аннадураи.

Контролируемый спуск на Луну «Викрам», который запущен в рамках индийской лунной миссии «Чандраян-2», должен был совершить утром минувшей субботы. Аппарат нормально снижался, однако на высоте порядка двух километров отклонился от маршрута в результате сбоя. Потом модуль потерял связь с командным пунктом. Подробности случившегося еще выясняются.

Планировалось, что на Луну «Викрам» доставит шестиколесный ровер «Прагьян». Устройство, которое весит всего порядка 27 килограммов, должно было проработать на спутнике около 14 дней. Ему предстояло изучить минералогический и элементный состав лунной поверхности и зарегистрировать местную сейсмическую активность.

Проект «Чандраян-2» является полностью индийским. Его стоимость равняется порядка 125 миллионов долларов. Если бы прилунение прошло успешно, то Индия стала бы четвертой страной, чей аппарат совершил мягкую посадку на Луну. Ранее это сделали СССР, США и Китай.