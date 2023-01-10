Мир 10 января 2023, 01:43 Лула да Силва принял приглашение Байдена посетить Вашингтон — Белый дом Белый дом: новый президент Бразилии Лула да Силва принял приглашение Байдена посетить США Unsplash

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Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с новоизбранным главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой пригласил его посетить Вашингтон в начале февраля. Белый дом сообщил, что Лула да Силва принял приглашение.

Байден выразил поддержку бразильскому коллеге и осудил насилие, что творится в Бразилиа.

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«Два лидера обязались тесно сотрудничать по вопросам, стоящим перед Соединенными Штатами и Бразилией, включая изменение климата, экономическое развитие, мир и безопасность. Президент Байден пригласил президента Лулу посетить Вашингтон в начале февраля для углубленных консультаций по широкой общей повестке дня, и президент Лула принял приглашение», — говорится на сайте Белого дома.

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В столице Бразилии разразились масштабные протесты: толпа поджигала полицейские машины, вступила в стычки с силовиками. На некоторое время митингующие даже захватили и устроили беспорядки в Верховном суде, резиденции президента и парламенте. Лула да Силва назвал протестующих «фанатичными фашистами».