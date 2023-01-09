Мир 09 января 2023, 05:48 Лула да Силва прибыл в разгромленный президентский дворец в столице Бразилии Президент Бразилии Лула да Силва приехал в разгромленный дворец Планалту в Бразилиа flickr

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в рабочую резиденцию главы государства — дворец Планалту — в столице государства. Правительственное здание в воскресенье, 8 января, разгромили протестующие. Об этом сообщил ТАСС.

Лула да Силва приехал во дворец Планалту около 22:00 по местному времени (04:00 по московскому времени). Его сопровождали супруга и группы лиц. Это происходило после того, как правоохранители осмотрели пострадавшие помещения здания.

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Лула да Силва захотел лично оценить масштаб разрушений, поэтому решил обойти все этажи дворца.

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В должность президента Бразилии Лула да Силва выступил 1 января. Его оппонент, бывший глава государства Жаир Болсонару не признал поражения. Сторонники Болсонару стали массово выходить на улицы с требованием не допустить вступления в должность Лулы да Силвы. В воскресенье, 8 января, протесты переросли в беспорядки в Бразилиа.

Чтобы справиться с протестующими, сотрудникам полиции пришлось применить перцовый газ и светошумовые гранаты. По последним данным, свыше 400 человек уже задержаны за участия в погромах.

Болсонару осудил действия своих сторонников. По его словам, «грабежи и захваты государственных зданий», которые происходили в столице страны, не попадают под определение демократии.