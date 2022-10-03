Лула да Силва обошел Болсонару на выборах президента Бразилии | 360°

Мир 03 октября 2022, 03:03 Поделиться Telegram

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Viber Лула да Силва обошел Болсонару на выборах президента Бразилии Лула да Силва обошел Болсонару на выборах президента Бразилии после обработки 70% голосов РИА «Новости»

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Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обошел действующего лидера страны Жаира Болсонару на выборах главы государства. Он вырвался вперед после обработки 70% бюллетеней.

По итогам подсчета 70% бюллетеней, Лула да Силва набрал 45,74% голосов, а Болсонару — 45,51%. Эти цифры говорят о том, что в Бразилии проведут второй тур президентских выборов, сообщило РИА «Новости». Ни одному из кандидатов не удалось получить более 50% голосов. Жители страны снова смогут сделать свой выбор 30 октября.

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После обработки 10% бюллетеней лидировал Болсонару. У него было 48,35% голосов избирателей, а у его соперника — 42,87%. Всего в Бразилии голосуют более 156 миллионов человек.

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Ранее Болсонару заявлял, что сможет набрать как минимум 60% голосов на «честных выборах». Он подчеркивал, что во время предвыборной кампании его везде встречали превосходно. По его словам, бразильцы не верят бывшему президенту страны.

Лула да Силва руководил южноамериканской республикой с 2003 по 2010 год. Болсонару стал президентом в 2019 году.

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