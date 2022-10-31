Лула да Силва обогнал Болсонару на выборах президента Бразилии | 360°

Мир 31 октября 2022, 01:27 Лула да Силва обогнал Болсонару на выборах президента Бразилии ЦИК: Лула да Силва обогнал Болсонару на выборах президента Бразилии РИА "Новости"

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Луис Инасиу Лула да Силва вырвался вперед на президентских выборах в Бразилии. Он обогнал своего соперника после обработки более двух третей протоколов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно итогам подсчета 69,86% голосов, Лула да Силва получил одобрение 50,04% избирателей. За Жаира Болсонару проголосовали 49,96% человек.

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Ранее сообщалось, что по итогам обработки 8% голосов избирателей на выборах лидирует действующий президент Бразилии Жаир Болсонару. На том этапе за него проголосовали более пяти миллионов местных жителей (52,39%), а Лулу да Силву поддержали 4,5 миллиона человек (47,61%).

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Сейчас в Бразилии проходит финальный тур выборов нового главы государства. Еще при первом голосовании Болсонару говорил о своей уверенности в победе. Он рассказывал, что во время предвыборной кампании его «превосходно встречали» в разных уголках страны. Первый тур президентских выборов проходил в начале октября.

Лула да Силва руководил Бразилией в период с 2003 по 2010 год. Болсонару стал лидером страны в 2019 году.