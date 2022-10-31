Эксклюзив 31 октября 2022, 14:38 «Лула да Силва — наш старый друг». Политтехнолог заявил, что Бразилия при новом президенте сохранит связи с Россией Политтехнолог Маркелов не ждет перемен после победы Лула да Силвы на выборах в Бразилии flickr

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На президентских выборах в Бразилии победил Луис Инасиу Лула да Силва, который уже возглавлял страну до своего соперника и действующего лидера Жаира Болсонару. Оба эти политика поддерживали сотрудничество с Россией, заявил «360» политтехнолог, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов. Он уверен, что этот курс не изменят.

«Лула да Силва — наш старый друг. Он ведь во второй раз пришел во власть. Оба эти политика, которые участвовали в выборах в Бразилии, наши друзья, такие буревестники на латиноамериканском континенте. Поэтому каких-то вещей, связанных с чем-то неожиданным, ждать не надо», — сказал он.

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Оба президента, как нынешний, так бывший и одновременно будущий вели с Россией комплексную и спокойную совместную работу по многим аспектам. Так, политически через них страна влияла на Латинскую Америку. Для этого использовали Организацию американских государства (Панамериканский союз). Она не без участия Лула да Силвы ставила свои условия всей Северной Америке.

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Сергей Маркелов отметил, с точки зрения политики Бразилия — достаточно серьезный игрок на латиноамериканском континенте. России это выгодно.

Экономически обе страны тоже союзничают. В Южной Америке представлены ключевые игроки — «Газпром», «Роснефть», Росатом и другие компании. Россия и Бразилия сотрудничают по линии сельского хозяйства, например, поставки зерна и удобрений.

«Победивший президент совершенно четко понимает, по каким экономическим каналам следует взаимодействовать с Россией. Условно говоря, куда ни тяни, вся высокофундаментальная вещь, которая позволяет нам опираться друг на друга, победителем на выборах представлена», — сказал политтехнолог.

Высший избирательный суд Бразилии объявил о победе Луиса Инасиу Лула да Силвы 31 октября, сообщили «Известия». Он набрал 50,9% голосов — на два миллиона больше, чем у соперника.