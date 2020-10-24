По данным канала, инициатором звонка стала американская сторона. Пока подробности беседы не разглашаются.

«Помпео позвонил Лукашенко. Президент Беларуси и госсекретарь США только что говорили по телефону», — говорится в сообщении.

В субботу американское посольство в Белоруссии посоветовало всем американцам, которые находятся на территории страны, запастись едой до окончания «народного ультиматума», который ранее поставила Светлана Тихановская. Также ведомство посоветовало изолироваться на три дня, не принимать участия в массовых мероприятиях и следить за новостями.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала силовиков перейти на сторону оппозиции. Вопрос должен решиться до 25 октября.

Несколько дней назад Европарламент присудил премию Сахарова белорусской оппозиции, передает Daily Storm. Призовой фонд премии — 50 тысяч евро. Вручение назначено на середину декабря.