«Лукойл» оценил потери России из-за разрыва сделки с ОПЕК

Страны альянса ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти. Отмена сделки и дальнейшего сотрудничества приведет к тому, что Россия потеряет от 100 до 150 миллионов долларов в день.

«Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение. Россия будет терять на нем от 100 миллионов долларов до 150 миллионов долларов в день», — цитирует совладельца «Лукойла» Леонида Федуна The Bell.

По его словам, эти цифры исходят из прогнозируемого снижения цен на нефть с уровня от 60 долларов за баррель, если сохранится сделка ОПЕК, до отметки около 40 долларов за баррель, если объем экспорта из России будет составлять пять миллионов баррелей в день.

При этом Федун не стал говорить о причинах разрыва сделки России с ОПЕК, но признался, что пока пребывает «в легком шоке».

Вечером 6 марта стало известно, что страны ОПЕК+ провели напряженные переговоры, но не смогли прийти к соглашению по вопросу нефтедобычи. С 1 апреля закончится сделка об ограничении ежедневной добычи нефти на 2,1 миллиона баррелей в день, которого придерживались все страны.