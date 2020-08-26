Лукьяненко рассказал о популярности ядов в Европе

Именно с этим он связал заявление Германии об отравлении Алексея Навального еще до получения заключения врачей.

«Яды — непрерывный спутник европейской дипломатии и политики. Использовались с древнейших времен», — пояснил Лукьяненко. Он добавил, что в русской криминалистике таких прецедентов практически не было.

Ранее главный врач омской больницы скорой медицинской помощи Александр Мураховский написал письмо врачам берлинской клиники «Шарите». Он попросил их предоставить данные исследований, на основании которых они сделали вывод об интоксикации Алексея Навального ингибитором холинэстеразы.