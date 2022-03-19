Лукашенко: завершить спецоперацию на Украине можно одним телефонным звонком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что завершить спецоперацию на Украине можно одним телефонным звонком. Также он подчеркнул, что сложившуюся ситуацию нужно решить как можно скорее.

По данным телеканала TBS, Лукашенко отметил, что для окончания боевых действий нужен сигнал со стороны Запада, США или ООН.

«Если американцы позвонят по телефону (по тому телефону, который на столе у Зеленского) и скажут: „К вечеру надо прекратить войну, подписав договор с Россией“, — война к вечеру прекратится», — считает Лукашенко.

Также он добавил, что, по его мнению, именно Запад толкнул Украину к уничтожению Донбасса.

Лукашенко подчеркнул, что «делал все для того, чтобы там был мир». Он рассказал, что предлагал отправить белорусских пограничников, чтобы закрыть границу между Донбассом и Россией, но Украина отказалась.

Также глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к представителям националистических группировок на Украине. Он призвал их сложить оружие.

«Либо вы добровольно сложите оружие и примите заслуженное наказание, либо мы выбьем его из ваших рук и сами предпримем карательные меры», — написал он в своем Telegram-канале.