Мир 27 июня 2023, 16:56 Лукашенко заступился за Шойгу, которого порой «незаслуженно критикуют» Президент Белоруссии Лукашенко: главу Минобороны России Шойгу порой критикуют незаслуженно Пресс-служба Минобороны

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Министра обороны России Сергея Шойгу иногда критикуют незаслуженно, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он добавил, что знает, как работает глава российского оборонного ведомства, сообщило БелТА.

Лукашенко напомнил, что Сергей Шойгу не единожды бывал в Белоруссии, где встречался и с самим президентом, и со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным.

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«Я знаю работу Шойгу. Незаслуженно его порой критикуют», — отметил Александр Лукашенко.

По его словам, во время работы с министром обороны России власти Белоруссии «многое сделали», и Сергей Шойгу «занял свою нишу там, где он может чего-то сделать».

В минувшие выходные в России состоялась попытка вооруженного мятежа с участием бойцов ЧВК «Вагнер». Проход военной техники удалось остановить благодаря действиям силовиков, а также участвовавшему в переговорах президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Владимир Путин заявил, что «вагнеровцы» могут остаться в составе ЧВК, уйдя в Белоруссию, вернуться домой или отправиться на службу, подписав контракты с Минобороны России.