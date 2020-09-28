Лукашенко запланировал посетить «основные точки» России ради романтики
«Для меня все, что за Уралом, — это романтика. Думаю, в будущем году мне удастся побывать в основных точках России, в Сибири в том числе», — приводит РИА «Новости» слова Лукашенко на встрече с губернатором Омской области Александром Бурковым в Минске.
Белорусский лидер добавил, что провел ряд встреч с руководителями сибирских регионов. По словам Лукашенко, в Сибири сейчас живут и работают много его соотечественников.
«Белорусы всегда были трудолюбивыми, ответственными людьми, думаю, что таковыми они и являются там, в Сибири», — подчеркнул руководитель Белорусского государства.
23 сентября в Минске прошла инаугурация Лукашенко после выборов 9 августа, по результатам которых он заручился поддержкой 80,1% избирателей. Несогласные с итогами голосования белорусы вышли на массовые протесты. Несанкционированные акции проходят в республике уже почти два месяца.