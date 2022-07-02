Лукашенко: западные соседи жадно смотрят на приграничные территории Белоруссии и Украины

Западные соседи Белоруссии и Украины не скрывают своих жадных мыслей об аннексии приграничных территорий этих стран. Такое заявление сделал президент РБ Александр Лукашенко. Его слова процитировало БелТА в Telegram-канале.

Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня независимости рассказал о планах западных соседей отобрать у Украины и Белоруссии западные территории.

«Так же, как и в прошлом столетии, за этими процессами стоит все та же цивилизованная Западная Европа», — отметил он.

Лукашенко напомнил, что в прошлом веке Европа сначала вырастила монстра — фашизм в Германии, а затем просила помощи у своих недавних врагов. По словам президента Белоруссии, теперь объектом внимания Запада стала Украина. В то же время Белоруссии отведена роль вражеского государства.

Также в рамках выступления Лукашенко заявил, что белорусы, несмотря ни на что, продолжают дело своих предков — строят собственное государство. По его словам, право жителей Белоруссии жить на своей исторической земле было завоевано в исторических битвах. В качестве примера он привел сражения с Тевтонским орденом, армией Наполеона, польскими повстанцами и немецкими захватчиками.