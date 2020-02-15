Лукашенко заметался и занервничал. Есть серьезная причина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выглядит нервным. Его высказывания непоследовательны и противоречивы, а сам он похож на человека, который мечется в поисках истины, но безуспешно. Это заметил политолог Марат Баширов.

«Все давно запутались в высказываниях господина Лукашенко. Он крайне непоследователен в своих заявлениях. Суть его нервного поведения объясняется тем, что Россия перестала дотировать белорусскую экономику в ущерб наших нефтяных компаний», — объяснил политолог. Его слова привел сайт газеты «Вечерняя Москва».

Действительно, вначале белорусский лидер утверждал, что Минск откачивает из идущего на Запад нефтепровода для своих НПЗ техническую нефть. Теперь последовало противоположное заявление: мол, Белоруссия будет откачивать оплаченную европейским покупателем транзитную нефть. Ту самую, которая должна пролететь территорию Белоруссии транзитом и попасть к конечному покупателю на Западе. За транзит, кстати, платит Белоруссии Россия.

По словам Баширова, такое поведение Лукашенко очень напоминает метания киевских политиков. Те, правда, никак не определятся по поводу российского газа: через Украину протянута труба, и тоже на Запад. Но правительство и народ — это не одно и тоже. Белоруссию, Украину и Россию населяет если не один народ, то уж точно братские. Экономическая связь с Россией — залог их выживания и развития.

«Мы в России живем гораздо свободнее, демократичнее и лучше, чем там. Мы несем ответственность, как это странно ни звучит, и за соседние народы — даже запуганные и обозленные», — добавил политолог.

По мнению эксперта. если бы сейчас Лукашенко согласился на референдум и задал бы соотечественникам вопрос — хотят ли они полного сближения с Россией — результаты были бы обескураживающими.

«Я удивляюсь выдержке и доброжелательности Путина», — добавил Баширов.

Все без исключения лидеры государств мира как только пытались играть в дружбу с США сразу получали либо госпереворот, либо гибель, либо вынуждены были бежать из собственной страны. Тому недавний и наглядный пример — Украина.