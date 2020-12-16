Лукашенко заявил о погашении долга перед Россией в $200 млн

Белорусский лидер напомнил, что в начале уходящего года он долго пытался договориться с Россией о снижении цен на газ в преддверии пандемии.

«Пятьсот миллионов долларов — кредит дали. Думаю, надо экономику „подтянуть“, будет экономика — будет и здравоохранение», — рассказал Лукашенко. По его словам, все планы у него спутала вторая волна коронавирусной инфекции.

Он пояснил, что 200 миллионов долларов он вернул в счет погашения долга за газ, чтобы зимой не было отключений, а 300 миллионов он отдал врачам, которые лечат больных коронавирусной инфекцией.

Кредит в 500 миллионов долларов Евразийский банк развития перечислил на счет Минска в октябре этого года из средств Евразийского фонда стабилизации и развития. Тогда же министерство энергетики Белоруссии сообщило, что погасило все расчеты перед «Газпромом» за поставки сырья в январе–сентябре. Конкретные суммы тогда не назывались.



Занимавший тогда должность министра энергетики России Александр Новак поручил проработать вопрос погашения долга Белорусии за поставки газа за этот год на сумму в 330 миллионов долларов из денег, которые союзное государство получило в виде кредита из Евразийского банка.



Общий кредит, который пообещала Белоруссии Россия составляет 1,5 миллиарда долларов. Деньги идут тремя траншами. Следующий Минск получит в 2021 году.

Согласно действующим контрактам между «Газпромом» и «Газпром трансгаз Беларусь» на поставку и перегон газа через территорию республики, стоимость одной тысячи кубометра сырья для Минска составляет 127 долларов.